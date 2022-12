Norwegischer Autor Gulraiz Sharif erhält Jahres-Luchs 2022

Hamburg/Bremen - Der norwegische Autor Gulraiz Sharif erhält für sein Buch „Ey hör mal!“ (Artics) den Kinder- und Jugendbuchpreis Luchs 2022. Ebenfalls ausgezeichnet werden die Übersetzerinnen Meike Blatzheim und Sarah Onkels, teilten die Wochenzeitung „Die Zeit“ und Radio Bremen am Dienstag mit. Der mit 8000 Euro dotierte Preis wird am Vorabend der Buchmesse am 26. April 2023 in Leipzig verliehen.

In „Ey hör mal!“ erzählt Sharif, selbst Sohn pakistanischer Einwanderer und im Hauptberuf Lehrer, die Geschichte des 15-jährigen Mahmoud, der in einer Hochhaussiedlung am Rande von Oslo lebt. „Ein 15-jähriges „Ghettokid“, das geradeaus sagt, was es denkt. Mal hart, mal flapsig, mal liebevoll, manchmal geradezu poetisch, immer aber geraderaus, kompromisslos - und damit entlarvend“, urteilte die Jury.

Sharif, geboren 1984, lege den Finger „in genau die richtigen Wunden, er zeigt die Bruchstellen unserer vermeintlich liberalen multiethnischen Einwanderungsgesellschaften und verhandelt große aktuelle Themen wie Rassismus und Klassismus, Queerness und Identität“. Jeden Monat zeichnen die „Zeit“ und Radio Bremen ein Buch mit dem Luchs-Preis für Kinder- und Jugendliteratur aus. Aus den zwölf Monatssiegern wird der Jahres-Luchs gewählt.