In Nürnberg wurden mehrere Polizisten von einem Mann angegriffen und verletzt. Gegen den Verdächtigen wurde nach dem Vorfall am Dienstagabend Haftbefehl wegen versuchten Totschlags beantragt. Wie die Polizei mitteilte, soll der Syrer während des Vorfalls mehrfach den Ausspruch "Allahu akbar" geäußert haben.

Mann verletzt Polizisten in Nürnberg mit Glasflasche - Haftbefehl wegen versuchten Totschlag

Ein Mann hat in Nürnberg drei Polizisten mit einer Glasflasche angegriffen und verletzt.

Nürnberg/dpa - Ein Mann hat in Nürnberg drei Polizisten mit einer Glasflasche angegriffen und verletzt. Einer der Beamten ist nicht mehr dienstfähig, wie ein Sprecher der Polizei am Mittwoch mitteilte. Gegen den 28 Jahre alten Verdächtigen wurde nach dem Vorfall am Dienstagabend Haftbefehl wegen versuchten Totschlags beantragt.

Der Mann soll den Angaben zufolge vor dem Hauptbahnhof zunächst Passanten angepöbelt und dabei mit einer abgebrochenen Glasflasche hantiert haben. Als hinzugerufene Polizisten den Mann ansprachen, soll er weitergegangen sein und dann mit der Glasflasche in Richtung der Polizisten gestochen haben. Als die Beamten ihn schließlich überwältigten, zogen sie sich demnach Verletzungen zu. Ein 23 Jahre alter Polizist sei bis auf Weiteres nicht mehr dienstfähig, hieß es.

Wie die Polizei weiter mitteilte, soll der Syrer während des Vorfalls mehrfach den Ausspruch "Allahu akbar" geäußert haben. Der Verdacht eines möglicherweise islamistischen Zusammenhangs habe sich nach Umfeldermittlungen zu dem Mann nach ersten Erkenntnissen bislang nicht bestätigt. Ein Ermittlungsrichter sollte im Laufe des Tages über eine Untersuchungshaft für den Verdächtigen entscheiden.