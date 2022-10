Nürnbergs Castrop: „Immer da, wo der Ball ist“

Nürnberg - Ein Verbesserungsvorschlag fiel Jens Castrop sofort ein. „Ihn reinmachen, das wäre besser gewesen“, sagte der Mittelfeldspieler des 1. FC Nürnberg nach seiner Chance in der 50. Minute beim torlosen Remis am Samstag gegen Hannover 96. Der Teenager setzte in dieser Szene energisch an der Strafraumgrenze nach, sein abgefälschter Schuss trudelte aber am Pfosten vorbei. „Ein Fußballfest war es nicht“, räumte Castrop offen nach dem Schlusspfiff ein.

Die Nürnberger haben den 19-Jährigen mit südkoreanischen Wurzeln Anfang dieses Jahres vom 1. FC Köln ausgeliehen. Nach einer Schnupperrückrunde ist Castrop mit seiner giftigen und kompromisslosen Art auf der rechten Seite zum Stammspieler geworden. Beim „Club“ rufen sie ihn deshalb auch „Arturo“, angelehnt an den heißblütigen Mittelfeldabräumer Arturo Vidal, der früher auch für den FC Bayern spielte. „Immer da, wo der Ball ist“, formulierte Castrop seinen Anspruch. „Ich hoffe, dass ich weiterhin überzeugen kann.“

Der gebürtige Düsseldorfer trägt beim „Club“ dazu bei, dass die Defensive stabil ist und bissig agiert. Darauf hat Trainer Markus Weinzierl seit seiner Amtsübernahme von Robert Klauß besonderes Augenmerk gelegt. Zum Ende einer Englischen Woche mit dem Weiterkommen im DFB-Pokal verpassten die Nürnberger gegen 96 zwar den dritten Pflichtspielsieg am Stück, blieben aber ungeschlagen und zum dritten Mal ohne Gegentor.

„Wenn man sich die letzten Monate anschaut, haben wir einfach viel zu viele Gegentore bekommen“, analysierte Weinzierl. „Das war abzustellen, das war der erste Ansatzpunkt.“ Weinzierls Weisheit, die aktuell etwas „zu Lasten der offensiven Kreativität“ geht, ist demnach eigentlich auch simpel: „Je weniger Tore du bekommst, umso weniger musst du schießen, um dann Spiele zu gewinnen.“

Castrop ist nicht nur ein Spieler, der Aggressivität im Rückwärtsgang einbringt, sondern auch Druck beim Vorwärtsmarschieren entfalten soll. Vom Jungprofi, der mit Kölns Lizenzspielerleiter Thomas Kessler in regelmäßigem Austausch steht, wird Dynamik und Widerstandsfähigkeit erwartet.

„Wir haben letztens über die letzten drei Prozent gesprochen, dass man auch, wenn es schon richtig weh tut, nochmals investiert und die letzten Meter geht, um nicht in der letzten Minute wieder ein Ding zu kriegen und unglücklich die Punkte liegenzulassen“, erinnerte Castrop an eine Ansage Weinzierls. Das klappt mittlerweile immer besser. „Die Arbeit gegen den Ball geht ganz gut“, meinte auch Abwehrspieler James Lawrence. „Das ist eine ganz gute Basis, um darauf aufzubauen.“

Jetzt wollen die Nürnberger aber auch beim Toreschießen zulegen. „Die Mannschaft erarbeitet sich das Selbstvertrauen wieder hart, um über den defensiven Schlüssel zu Erfolgserlebnissen zu kommen“, äußerte Weinzierl. Auf dem Betzenberg in Kaiserslautern wollen die Nürnberger am kommenden Samstag da weitermachen.