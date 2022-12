Obduktion bestätigt Gewaltverbrechen in Lichtenberg

Berlin - Ein an Weihnachten in einer Wohnung in Berlin- Lichtenberg entdeckter Toter ist das Opfer eines Gewaltverbrechens. Dies habe die Obduktion ergeben, bestätigte die Polizei am Samstag. Nach ersten Erkenntnissen sei von Körperverletzung mit Todesfolge auszugehen, sagte eine Sprecherin.

Der 56-jährige Mann war am ersten Weihnachtsfeiertag leblos in der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Bernhard-Bästlein-Straße in Fennpfuhl gefunden worden. Dort hätten Ermittler Spuren gesichert und Zeugen befragt. Details nannte die Polizeisprecherin noch nicht und verwies auf die Staatsanwaltschaft.