Oberbürgermeister Kämpfer würdigt starke Holstein-Saison

Kiel - Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer hat dem Fußball-Zweitligisten KSV Holstein trotz des verpassten Bundesliga-Aufstiegs zu einer starken Saison gratuliert. „Was für eine Dramatik, was für ein Kraftakt“, sagte der SPD-Politiker am Samstagabend in Kiel. „Am Ende hat es leider nicht gereicht.“

Holstein hatte nach dem 1:0-Erfolg im Relegations-Hinspiel beim 1. FC Köln am Samstagabend das Rückspiel in Kiel mit 1:5 (1:4) verloren. „Auch wenn das ganz große Ziel verpasst wurde: Die Störche haben in diesem Jahr Unglaubliches geleistet“, sagte Kämpfer. „Wenn man den Einzug ins DFB-Pokal-Halbfinale und den Sieg über den FC Bayern in der zweiten Pokalrunde hinzunimmt, war dies mit Sicherheit die erfolgreichste Saison der Vereinsgeschichte seit dem Meistertitel 1912.“

Auf die „Störche“ warte nun die wohl bislang hochkarätigste 2. Liga aller Zeiten, sagte Kämpfer. „Wir freuen uns jetzt schon, Gegner wie Werder Bremen, Schalke 04 oder den HSV im Holstein-Stadion begrüßen zu dürfen.“ Die Kieler hätten mit ihren starken Auftritten in dieser Saison bundesweit viele neue Fans gewonnen.