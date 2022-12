Offener Wasserhahn sorgt für Stromausfall zu Heiligabend

Zittau - Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Zittau hat am Samstagmorgen versehentlich den Wasserhahn laufen lassen. Der 40-Jährige flutete durch sein Versehen mehrere Wohnungen und den Keller, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Durch das Wasser sei ebenfalls ein Stromverteilerkasten außer Betrieb gesetzt worden. Der Notdienst kam zur Beseitigung des Schadens. Wie viele Wohnungen von dem Stromausfall betroffen waren, war zunächst unklar.