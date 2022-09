Olaf Scholz trägt sich in Kondolenzbuch für die Queen ein

Berlin - Bundeskanzler Olaf Scholz hat in der britischen Botschaft in Berlin in einem Kondolenzbuch die verstorbene Queen gewürdigt. „In stillem Gedenken einer großen Europäerin und Förderin der deutsch-britischen Freundschaft“, schrieb der SPD-Politiker am Dienstagabend. Ihr Einsatz für die Völkerverständigung habe den Weg aus der Nachkriegszeit des 21. Jahrhunderts gewiesen. „Sie wird uns unvergessen bleiben.“

Zuvor hatten schon die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel sowie Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey ihre Trauer ausgedrückt. Königin Elizabeth II. war am Donnerstag im Alter von 96 Jahren auf ihrem Landsitz Schloss Balmoral in Schottland gestorben.