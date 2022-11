Oldenburger Basketballer verpflichten Ex-Göttinger Lomazs

Oldenburg - Die EWE Baskets Oldenburg haben ihren Kader noch einmal ergänzt. Die Niedersachsen nehmen den lettischen Nationalspieler Rihards Lomazs unter Vertrag, wie der Basketball-Bundesligist am Montagabend mitteilte. In der Saison 2020/2021 spielte der 26 Jahre alte Guard bereits für die BG Göttingen in der Bundesliga. Zuletzt stand er bei Casademont Zaragoza in Spanien unter Vertrag. Oldenburg belegt unter dem neuen Trainer Pedro Calles aktuell in der Bundesliga mit vier Siegen und zwei Niederlagen Platz sechs.