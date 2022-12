Ölofen hat Brand in Wohnhaus verursacht

Kaltennordheim - Unsachgemäßer Umgang mit einem Ölofen soll den Brand in einer Doppelhaushälfte am 21. Dezember in Kaltennordheim (Schmalkalden-Meinigen) verursacht haben. Zu diesem Ergebnis seien Brandursachenermittler gekommen, teilte die Polizei in Suhl am Freitag mit. Sie hatten am Donnerstag gemeinsam mit einem Gutachter den Brandort in Augenschein genommen.

Das Feuer in dem Wohnhaus im Ortsteil Oberkatz war in den frühen Morgenstunden ausgebrochen. Zunächst soll nur ein Raum in Flammen gestanden. Wenig später soll das Feuer das gesamte Haus erfasst haben, hieß es. Es sei komplett niedergebrannt. Die vier Bewohner wurden in eine Klinik gebracht. Das Nebenhaus wurde evakuiert, als auch dort Qualm aus dem Dach aufstieg. Der Brandschaden wird jetzt auf rund 200 000 Euro geschätzt.