Olympiasieger Hennig/Carl zu „Rookies of the year“ gewählt

Kranjska Gora - Nächste Ehrung für die Sensations-Olympiasiegerinnen im Langlauf-Teamsprint: Katharina Hennig und Victoria Carl sind vom Forum Nordicum, der Vereinigung der internationalen nordischen Skisport-Journalisten, zu den „Rookies of the year 2022“ gewählt worden. Das wurde am Mittwoch beim jährlichen Treffen der Interessengemeinschaft im slowenischen Kranjska Gora bekanntgegeben. Das deutsche Duo aus Oberwiesenthal und Zella-Mehlis erhält die Auszeichnung bei einer Weltcup-Veranstaltung. Als nordische Ski-Königin der vergangenen Saison wird die slowenische Skisprung-Doppel-Olympiasiegerin Ursa Bogotaj geehrt, Biathlon-Königin ist die Norwegerin Marte Olsbu Röiseland.