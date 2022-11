Oper „Manru“ aus Halle ausgezeichnet

Halle - Die Oper „Manru“ aus Halle ist am Samstagabend in Düsseldorf mit dem Perspektivpreis des Deutschen Theaterpreises „Der Faust“ ausgezeichnet worden. Das teilte die Staatskanzlei am Sonntag mit. In „Manru“ geht es um einen ethnischen Konflikt, der in der Inszenierung von Halle in zwei verfeindeten Nachbardörfern ausgetragen wird.

Sachsen-Anhalts Kulturminister Rainer Robra (CDU) beglückwünschte Regisseurin Katharina Kastening und die Oper Halle. „Katharina Kastening ist es gelungen, mit ihrer Inszenierung von Manru zu zeigen, dass Oper nicht nur ein unterhaltendes Medium ist, sondern auch politische Inhalte transportiert.“ Die Oper Halle scheue sich nicht, in schwierigen Zeiten dieses ernsthafte Stück aufzugreifen.

Der Deutsche Theaterpreis „Der Faust“ wird den Angaben zufolge seit 2006 als nationaler Theaterpreis vom Deutschen Bühnenverein, der Kulturstiftung der Länder, der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste sowie dem jeweiligen Bundesland, in dem die Auszeichnung stattfindet, verliehen.