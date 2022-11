Ostbeauftragter Schneider ruft zum Bürgerdialog auf

Halle - Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Carsten Schneider (SPD), besucht an diesem Dienstag Halle für einen Bürgerdialog. Die Veranstaltung ist Auftakt einer Reihe mit dem Titel „Was bewegt ...?“, wie ein Sprecher des Beauftragten sagte. Schneider wolle mit unterschiedlichen Zielgruppen und Multiplikatoren ins Gespräch kommen, „um über die aktuellen Herausforderungen und Chancen für Ostdeutschland zu sprechen“.

Die Veranstaltungen finden demnach größtenteils in Ostdeutschland statt, es sind aber auch Veranstaltungen in Westdeutschland geplant. „Damit will der Ostbeauftragte auch den Dialog zwischen Ost und West vielfach wiederbeleben und vertiefen“, sagte der Sprecher. In allen ostdeutschen Bundesländern soll es Termine geben, dabei würden sowohl die Städte als auch ländliche Räume berücksichtigt.