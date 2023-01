Otto-Sonderschau 2023 im Merseburger Dom

Merseburg - Die Vereinigten Domstifter zeigen in diesem Jahr in Merseburg (Saalekreis) eine Sonderschau aus Anlass des 1050. Todestages von Otto I. (912-973). Das Jubiläum biete die Chance, den letzten Reiseweg des römisch-deutschen Kaisers von Italien zurück in die Heimat seiner Familie, ins heutige Sachsen-Anhalt, genauer zu betrachten und zu thematisieren, teilte der Stiftsdirektor der Vereinigten Domstifter, Holger Kunde, am Freitag mit. Anhand ausgewählter Urkunden und Handschriften aus dem Domstiftsarchiv und der Bibliothek werde in der Schau im Dom ab Mai (18.5.-5.11.2023) die besondere Beziehung Ottos I. zu Merseburg illustriert.

Unterdessen haben 2022 rund 27 700 Menschen den Dom besucht. Das waren fast so viele wie 2019 vor Beginn der Corona-Pandemie, wie Kunde sagte. Der Merseburger Dom St. Johannes und St. Laurentius wurde nach nur sechs Jahren Bauzeit der Überlieferung nach am 1. Oktober 1021 im Beisein von Kaiser Heinrich II. und seiner Frau Kunigunde geweiht. Über viele hundert Jahre hinweg war die Kathedrale die zentrale Bischofskirche des Bistums Merseburg. Es wurde den Angaben der Domstifter zufolge im Jahre 968 von Otto I. gegründet.