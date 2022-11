Pärchen liefert sich Verfolgungsfahrt mit der Polizei

Hildesheim - Ein Pärchen hat sich in Hildesheim eine wilde Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Den Beamten war das Fahrzeug aufgefallen, weil gegen den 26-Jährigen auf dem Beifahrersitz ein Haftbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis bestand, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Am Steuer des Autos saß die 23 Jahre alte Freundin des Gesuchten. Zwei Einsatzfahrzeuge stoppten den Wagen am Dienstag. Als die Beamten ausstiegen, fuhr die Frau plötzlich rückwärts, wendete und brauste mit hoher Geschwindigkeit davon. Dabei wurde eine 56 Jahre alte Radfahrerin gefährdet.

Die Polizei verfolgte das Auto, verlor es jedoch aus den Augen. Aufgrund der Fahndung wurde das Fahrzeug kurze Zeit später auf der Bundesstraße 1 entdeckt, nun saß der 26-Jährige am Steuer. Die Beamten verfolgten das Fahrzeug, doch auch diesmal entkam das Pärchen. Kurz darauf wurde das Auto erneut gesichtet und auf der Landesstraße 485 gestoppt. Zu diesem Zeitpunkt saß wieder die 23-Jährige am Steuer, der Gesuchte befand sich nicht mehr im Wagen. Auf der Rücksitzbank saß der anderthalbjährige Sohn der Frau. Zum Verbleib ihres Partners machte die 23-Jährige keine Angaben. Eine Fahndung nach dem Mann blieb erfolglos.

Die Polizei leitete gegen beide Personen mehrere Strafverfahren unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. Die Ermittlungen dauern an.