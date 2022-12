Freiberg - Das Parteibüro der Grünen in Freiberg ist beschädigt worden. Nach Angaben der Chemnitzer Polizeidirektion hatten Unbekannte in der Nacht zum Samstag den Standfuß eines mobilen Verkehrszeichens in die Schaufensterscheibe des Wahlkreisbüros geworfen. Der Sachschaden wurde auf etwa 2000 Euro beziffert.