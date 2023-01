Partner für Wasserstoffprojekt in Ostfriesland vorgestellt

Friedeburg - Das Unternehmen Gasunie wird Partner des Pilotprojektes zur Wasserstoffspeicherung in Etzel (Landkreis Wittmund). Das gab das Unternehmen Storag Etzel am Dienstag bekannt, das das Projekt angestoßen hat. Kavernenbetreiber Storag Etzel will mit einem Konsortium von Partnern die Einlagerung von Wasserstoff in Kavernen eines Salzstocks in dem ostfriesischen Dorf erproben.

Gasunie soll für die oberirdische Anlage der Speichereinrichtung zuständig sein, wie Storag Etzel mitteilte. Die Anlage soll zwei Salzkavernen miteinander verbinden, die 100 Tonnen Wasserstoff aus erneuerbaren Energien fassen sollen. Zunächst müssten die Kavernen aber in einem ersten Schritt für die Wasserstoffeinlagerung ertüchtigt werden. Das Pilotprojekt soll 2026 abgeschlossen sein.

Gasunie-Chef Han Fennema sagte, das Unternehmen habe „das Ziel, sowohl in den Niederlanden als auch in Deutschland Salzkavernen für die Wasserstoffspeicherung zu entwickeln“.

Mit dem Forschungsprojekt „H2Cast Etzel“ will das Konsortium die Umrüstung bestehender Kavernen und Anlagen in Etzel für die künftige Speicherung von Wasserstoff erproben. Zudem soll auch der operative Speicherbetrieb getestet werden. Bislang werden in über 70 Kavernen Milliarden Kubikmeter Gas und Rohöl gelagert.

Das Projekt wird unter anderem mit acht Millionen Euro vom Land Niedersachsen gefördert. Es ist nach Angaben der Initiatoren das erste Projekt dieser Art zur Speicherung von Wasserstoff in Niedersachsen.