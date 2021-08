Passagierschiff rammt Fischkutter im Hafen von Stralsund

Stralsund - Ein Schiff der „Weißen Flotte“ hat am Mittwoch im Hafen von Stralsund einen Fischkutter gerammt. Wie die Polizei mitteilte, stieß das Fahrgastschiff „Gellen“ beim Ablegen rückwärts gegen den an seinem Liegeplatz vertäuten Kutter „Anja“. Zwei Angestellte auf dem Fischkutter stürzten, die beiden Frauen wurden zusätzlich von heißem Fett aus der Fritteuse leicht verletzt. Das Passagierschiff wollte zu einer Betriebsfahrt nach Wiek auf der Insel Hiddensee aufbrechen, Passagiere waren nicht an Bord. An beiden Schiffen entstanden Schäden. Die genaue Höhe blieb zunächst unklar.