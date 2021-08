Passant findet Bewusstlose mit Kopfwunde: Zeugen gesucht

Neubrandenburg - Der Fund einer bewusstlosen Rentnerin gibt der Polizei in Neubrandenburg Rätsel auf. Die 71-Jährige könnte Opfer einer Straftat geworden sein, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch erklärte. Ein Spaziergänger habe die hilflose Schwerverletzte am Dienstag auf einem Gehweg unweit des Bahnüberganges am Freizeitzentrum Hinterste Mühle gefunden und Retter alarmiert. Die Rentnerin kam in das nahe Klinikum.

Sie könne sich bisher aber an nichts erinnern, hieß es. So sei noch unklar, ob etwas gestohlen worden sei. Die Waldgegend im Tal des Flüsschens Linde ist bei Spaziergängern beliebt, aber nicht sehr belebt. Die Polizei hofft auf Zeugen.