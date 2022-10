Patientin stirbt bei Verkehrsunfall mit Krankentransport

Lützen - Eine 83 Jahre alte Patientin ist beim Unfall eines Krankentransporters mit einem Kleintransporter in Lützen (Burgenlandkreis) ums Leben gekommen, zwei Menschen wurden verletzt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, stießen die beiden Fahrzeuge am Freitag im Ortsteil Muschwitz zusammen. Der Krankentransport kam von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Die 83-jährige Insassin des Transportes starb am Unfallort. Laut Polizei handelte es sich bei der Fahrt nicht um einen Rettungseinsatz, daher war der Transporter ohne Blaulicht unterwegs.

Der Fahrer des Krankentransports wurde schwer verletzt, ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Krankenhaus. Der Fahrer des Kleintransporters wurde leicht verletzt. Wie es genau zu dem Unfall kam, ist nach Angaben der Polizei noch unklar.