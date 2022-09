Pedelec-Fahrer stirbt bei schwerem Verkehrsunfall

Scheeßel - Ein 72 Jahre alter Pedelec-Fahrer ist bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Rotenburg getötet worden. Der Mann hatte einen Geh- und Radweg befahren und dann ohne auf den Verkehr zu achten eine Landstraße überquert, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Demnach war der 72-Jährige ohne zu bremsen auf die Fahrbahn bei Scheeßel gefahren. Eine 67 Jahre alte Autofahrerin konnte den Angaben nach nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr mit ihrem Wagen den Pedelec-Fahrer an. Durch den Unfall am Freitag erlitt der 72-Jährige tödliche Verletzungen und starb noch am Unfallort. Die Autofahrerin blieb unverletzt.