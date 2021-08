Pellworm und Spiekeroog: Erste Sterneninseln Deutschlands

Ein prächtiger Sternenhimmel in natürlicher Dunkelheit lässt sich von Pellworm und Spiekeroog aus besonders gut beobachten. Zu diesem Ergebnis kommt eine Vereinigung, die die beiden Nordseeinseln nun als Sterneninseln auszeichnet. Dafür mussten diese aber auch einiges tun.

Pellworm/Spiekeroog - Pellworm und Spiekeroog sind offiziell als erste Sterneninseln Deutschlands ausgezeichnet worden. Die beiden Nordseeinseln, die noch immer eine natürliche Nachtlandschaft mit dunklem Sternenhimmel bieten, haben die Anerkennung als internationaler Sternenpark erhalten, wie die International Dark-Sky Association (IDA) am Montag mitteilte. Die beiden Inseln hätten sich beispielhaft für den Schutz der Nacht durch entsprechende Beleuchtung eingesetzt. Es sei wunderbar, die anhaltenden Bemühungen zum Schutz der nächtlichen Umwelt in diesem einzigartigen, unberührten und essenziellen Naturgebiet zu sehen, sagte der Executive Director der IDA, Ruskin Hartley.

Die Auszeichnung als Sternenpark wird nur an Gebiete verliehen, die eine natürliche Nachtlandschaft aufweisen und sich für deren Erhalt einsetzen. Damit ist das Versprechen verbunden, Umweltbelastungen durch Lichtverschmutzung zu verringern sowie zur Gesunderhaltung aller Lebewesen und Energieeinsparung beizutragen.

Um ausgezeichnet zu werden, investierten die Inseln eigenen Angaben zufolge besonders in die Straßenbeleuchtung, um die Lichtmenge zu reduzieren. Auf Pellworm wurden 70 Laternen durch voll abgeschirmte Leuchten ersetzt, in weiteren Leuchten wurden die alten Leuchtmittel ersetzt. Auf Spiekeroog wurden die 68 Straßenlaternen in ihrer Helligkeit um 30 Prozent gedimmt, um den Anforderungen der IDA zu entsprechen. Zudem führten die Inseln zusammen mit Experten Messungen der Himmelshelligkeit durch. Das Ergebnis: Beide Inseln gehören demnach nachts zu den dunkelsten Orten Deutschlands.

Vom offiziellen Titel versprechen sich Pellworm und Spiekeroog neben den positiven Effekten auf Gesundheit und Natur eine touristische Aufwertung der Inseln - gerade auch in der Nebensaison. Etwa soll es auf den Insel künftig Sternenführungen geben. Zudem wurden spezielle Beobachtungsplätze eingerichtet werden, von denen aus sich der Nachthimmel beobachtet lassen soll.

Schleswig-Holsteins Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) lobte in einer Mitteilung das Engagement der Insel Pellworm: „Als erstes Dark Sky-Gebiet in Schleswig-Holstein nimmt Pellworm eine landesweite Vorbildrolle gegen Lichtverschmutzung ein.“ Energieeffizienz, der Insekten- und Vogelschutz und Naturerlebnisse würden auf den Sterneninseln miteinander verknüpft und gelebt, sagte Albrecht.

Sein niedersächsischer Amtskollege Olaf Lies (SPD) betonte, dass mit einfachen Mitteln künstliches Licht heruntergefahren werden könne, um so die Lichtverschmutzung zu reduzieren. Das helfe nicht nur den Insekten und Vögeln im Wattenmeer sondern auch dem Klimaschutz.

Die Sterneninseln kommen nun zu den vier bislang in Deutschland anerkannten Sternenparks hinzu. Dazu zählen: der Naturpark Westhavelland, das Biosphärenreservat Rhön, der Nationalpark Eifel, die Winklmoosalm in Bayern. Erste Sternenstadt ist Fulda. Weitere Orte wie etwa das Nordsaarland bemühen sich ebenfalls um eine Eintragung ins Register der amerikanischen Nichtregierungsorganisation IDA.