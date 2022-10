Pendler-Rückgewinnung: IHK setzt auf regionale Angebote

Ein Schild weist den Weg zum Park-and-Ride-Parkplatz am Urbicher Kreuz in Erfurt.

Suhl/Erfurt - Angesichts der weiterhin hohen Zahl von Auspendlern aus Thüringen in benachbarte Bundesländer plädiert die Industrie- und Handelskammer Südthüringen für verstärkte regionale Rückholaktionen von Arbeitskräften. Statt diese Aktionen landesweit zu denken, müssten sie viel kleinräumiger gedacht und umgesetzt werden, sagte eine Sprecherin der Kammer auf Anfrage. Für Südthüringen seien solche Initiativen in Vorbereitung. „Gerade von stark regionalisierten Aktivitäten versprechen wir uns die größten Erfolge.“ Nach Zahlen des Thüringer Wirtschaftsministeriums pendelten im vergangenen Jahr etwa 124.000 Menschen regelmäßig zur Arbeit an einen Ort außerhalb Thüringens. Das sind gut 50.000 Menschen mehr als jene, die zum Arbeiten nach Thüringen einpendelten.