Per Haftbefehl Gesuchter bei Verkehrskontrolle erwischt

Berne - Die Polizei hat bei einer Verkehrskontrolle in Berne im Landkreis Wesermarsch einen per Haftbefehl gesuchten Jugendlichen gefasst. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten, dass der Wagen nicht zugelassen war, die angebrachten Kennzeichen als gestohlen gemeldet waren und der 17-jährige Fahrer aus Hamburg keinen Autoführerschein besaß, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Gegen den Fahrer wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Außerdem lag gegen seinen ebenfalls 17-jährigen Beifahrer ein Haftbefehl vor.