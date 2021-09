Per Haftbefehl gesuchter Mann nach Diebstahl geschnappt

Sömmerda - Ein per Haftbefehl gesuchter Mann ist in Sömmerda nach einem Diebstahl festgenommen worden. Polizisten kontrollierten den 22-Jährigen in der Nacht zu Samstag, als er auf einem Fahrrad unterwegs war und ein zweites Rad mitführte, wie die Beamten am Sonntag mitteilten. Er versuchte demnach noch erfolglos zu flüchten. Beide Fahrräder waren den Angaben zufolge kurz zuvor aus Wohnblöcken gestohlen worden. In seinem Rucksack entdeckten die Beamten Einbruchswerkzeug.

Der Mann wurde wegen einer offenen Zahlung per Haftbefehl gesucht. Da er diese nicht begleichen konnte, kam er ins Gefängnis. Nun muss er sich wegen Diebstahls der Fahrräder verantworten, die den Angaben zufolge einen Wert von rund 3000 Euro haben.