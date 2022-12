Petra Stappenbeck wird Finanzvorständin bei Intershop AG

Der Hauptsitz der Intershop AG am Jenaer Steinweg.

Jena - Die börsennotierte Intershop AG wird ihren Vorstand erweitern. Die Aufgabe als Finanzvorständin übernehme Petra Stappenbeck zum 1. Januar, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Jena mit. Die studierte Betriebswirtin habe seit 2012 im Bereich Finanzen bei dem Software-Anbieter gearbeitet, seit 2013 als Prokuristin. Bevor sie zu Intershop kam war sie Leiterin Finanzen und Controlling bei der Jenoptik AG in Jena.

Intershop ist auf Programme spezialisiert, mit denen Unternehmen ihr Geschäft im Internet abwickeln können. Der Vorstand hat für 2022 die Umsatz- und Ertragsprognose gedämpft. Erwartet wird bei einem negativen operativen Ergebnis im unteren einstelligen Millionen Eurobereich ein Umsatz auf Vorjahresniveau. Intershop beschäftigt 300 Software- und IT-Spezialisten.