Altenburg - Unbekannte haben auf einer Koppel in Altenburg absichtlich ein Pferd verletzt. Die Stute habe Stich- und Schnittverletzungen erlitten, teilte die Polizei am Freitag mit. In den vergangenen vier Monaten seien dort schon einmal vier Tiere auf ähnliche Art und Weise verletzt worden. Angezeigt wurde der Fall bereits am vergangenen Sonntag. Die Polizei machte ihn jedoch erst jetzt öffentlich und bat um Hinweise aus der Bevölkerung.