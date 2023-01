Westerstede - Ein Pferdestall in Westerstede ist am Samstag in Brand geraten. Die Feuerwehr löschte die Flammen und konnte ein Übergreifen des Feuers auf ein angrenzendes Wohnhaus verhindern, wie die Polizei am Mittag mitteilte. Tiere wurden durch den Brand im Landkreis Ammerland demnach nicht verletzt. Weitere Details waren am Samstagmittag nicht bekannt.