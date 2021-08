Pferdetransporter kippt um: Ein Tier eingeschläfert

Lotte - Ein Transporter mit fünf Pferden ist am Mittwoch am Autobahnkreuz Lotte/Osnabrück in Westfalen umgekippt. Der Fahrer war aus Richtung Niederlanden auf der Autobahn 30 unterwegs und am Kreuz auf die A1 in Richtung Bremen gewechselt, als er im Kurvenbereich aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über den Lastwagen verlor. Wie die Polizei in Münster weiter mitteilte, wurde ein Pferd so schwer verletzt, dass ein Tierarzt es einschläferte.

Alle Tiere mussten von der Feuerwehr aus dem demolierten Wrack befreit werden. Die vielbefahrene Verbindung zur A1 war mehrere Stunden lang gesperrt. Der Fahrer sei unverletzt geblieben, sagte ein Polizeisprecher.