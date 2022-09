Pfleger in Klinik angegriffen und schwer verletzt

Hennigsdorf - Ein 22-Jähriger hat in einem Krankenhaus in Hennigsdorf einen Pfleger attackiert und schwer verletzt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kam der junge Mann stark betrunken und in hilfloser Lage am Freitagabend in die Klinik im Kreis Oberhavel. Als ein 47 Jahre alter Pfleger ihn am nächsten Morgen weckte, schlug der Patient sofort mit den Fäusten auf ihn ein. Der Pfleger sei zu Boden gegangen. Dann habe der Angreifer weiter mit den Füßen auf den 47-Jährigen eingetreten.

Auch eine Kollegin, die dem Pfleger helfen wollte, habe der 22-Jährige gegen einen Türrahmen geschubst, so dass sie leicht verletzt worden sei. Der aggressive Patient sollte am Sonntag vor einen Haftrichter kommen. Wie die Polizei mitteilte, muss er sich wegen gefährlicher Körperverletzung und tätlichen Angriffs auf das Krankenhauspersonal verantworten.