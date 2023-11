Braunschweig - Philipp Türmer ist neuer Chef der Jusos. Der 27-Jährige wurde mit 54 Prozent der Stimmen beim Juso-Bundeskongress in Braunschweig gewählt. Er setzte sich gegen die 31-jährige Sarah Mohamed aus Nordrhein-Westfahlen durch. Der Offenbacher Türmer gilt als laut, kritisch und links.

In seiner Bewerbungsrede schreckte Türmer nicht vor Kritik an Olaf Scholz (SPD) zurück. Das Versagen in der Sozial- und Verteilungspolitik sei fatal und treibe die AfD von Wahlerfolg zu Wahlerfolg. „Mach den Kampf gegen Armut und für Verteilungsgerechtigkeit endlich zur Chefsache“, forderte er den Kanzler auf. „Sonst brauchst Du nächstes Jahr, wenn Du wieder unsere Wahlkampfunterstützung zum Plakate hängen haben willst, gar nicht erst herkommen.“

Scholz, der im „Spiegel“ Abschiebungen „im großen Stil“ in Aussicht gestellt hatte, und Innenministerin Nancy Faeser (SPD), die im Landtagswahlkampf in Hessen ebenfalls harte Worte in der Asyl- und Migrationspolitik gewählt hatte, mussten einstecken. „Die Rechten werden euch niemals wählen, ganz egal wie viele Positionen von ihnen ihr auch übernehmt.“