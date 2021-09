Philippos Thönes gewinnt Leipziger Jazznachwuchspreis

Leipzig - Der Schlagzeuger Philippos Thönes hat den Jazznachwuchspreis der Stadt Leipzig gewonnen. Thönes sei ein „aufgeschlossener und suchender Musiker“, der aktiv zur Entfaltung der Leipziger Jazz-Szene beitrage, urteilte die Jury am Dienstag. Der Jazz seiner Band Church of Jupiter sei aktuell und sehr persönlich geprägt. Der Preis ist mit 6500 Euro dotiert und soll im Rahmen der 45. Leipziger Jazztage am 30. September von Oberbürgermeister Burkhard Jung verliehen werden.

Thönes, der 1994 geboren wurde, setzte sich gegen insgesamt zwölf Mitbewerber durch. Er studiert sei 2015 an der Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ in Leipzig.