Pilzsammler findet scharfe Granate im Landkreis Göttingen

Gleichen - Ein Pilzsammler hat Mitte der Woche eine scharfe Handgranate gefunden. Die amerikanische Splitterhandgranate aus dem Zweiten Weltkrieg wurde vom Kampfmittelbeseitigungsdienst kontrolliert gesprengt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Granate lag den Angaben nach in einem Waldgebiet in der Gemeinde Gleichen (Landkreis Göttingen). Im Umfeld des Kampfmittels fanden die Beamten keine weiteren Granaten. Der Mann habe richtig gehandelt, die Granate nicht berührt und die Polizei alarmiert, betonte eine Polizeisprecherin.