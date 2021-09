Pilzsammler findet zwei Weltkriegs-Granaten bei Stadthagen

Stadthagen - Ein Pilzsammler hat in einem Wald im Landkreis Schaumburg zwei Granaten aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Der 43-Jährige habe daraufhin am Sonntag die Polizei alarmiert, teilten die Beamten am Montag mit. Die Polizisten sperrten die Fundstelle in Stadthagen weiträumig ab und riefen den Kampfmittelräumdienst zur Hilfe. Die Spezialisten ordneten die Granaten einem Panzer aus dem Zweiten Weltkrieg zu, wie die Polizei weiter berichtete. Der Kampfmittelräumdienst habe die Geschosse erfolgreich bergen können.