Pistorius: „War an Bundeswehrfragen immer sehr dicht dran“

Hannover - Der künftige Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) sieht sich gut vorbereitet für sein neues Amt: „Sie wissen, dass ich an den Bundeswehrfragen immer sehr dicht dran war“, sagte der scheidende niedersächsische Innenminister am Dienstag in Hannover vor Journalisten. „Als Innenminister bin ich qua Amt verantwortlich und zuständig für die Beziehung zur Bundeswehr. Nicht nur im Katastrophenschutz, auch darüber hinaus. Ich habe mich stark gemacht für ein Heimatschutzregiment hier in Niedersachsen, war regelmäßig auf den Bundeswehrstandorten, auch auf den Marinestandorten.“

Er wisse, was in der Bundeswehr Thema sei, betonte der SPD-Politiker. „Die Aufgaben, die vor der Truppe liegen, sind gewaltig“, sagte Pistorius. „Die Bundeswehr muss sich auf eine neue Situation einstellen, die mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine entstanden ist.“ Ihm sei wichtig, die Soldatinnen und Soldaten ganz eng an diesem Prozess zu beteiligen. Zu konkreten Vorhaben wollte er sich vor seinem offiziellen Amtsantritt noch nicht äußern.

Seine Vorgängerin im Verteidigungsministerium, Christine Lambrecht (SPD), hatte am Montag um Entlassung gebeten. Am gleichen Tag erhielt Pistorius nach eigenen Angaben auch den Anruf von Kanzler Olaf Scholz (SPD). Dies sei für ihn „sehr überraschend“ gekommen, sagte er. Der 62-Jährige soll am Donnerstag von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Ernennungsurkunde erhalten und im Bundestag vereidigt werden.