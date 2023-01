Pizzabote in Leipzig ausgeraubt

Leipzig - Im Leipziger Stadtteil Grünau ist ein Pizzabote ausgeraubt worden. Der 58-Jährige sei am Montagabend zur Pizzalieferung bestellt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Als er an der angegebenen Adresse klingelte, habe niemand geöffnet. Dem Mann sei an dem Haus aber eine Gruppe von etwa fünf jungen Männern aufgefallen.

Als der Bote zu seinem Auto zurückkehrte, sei ihm von einem aus der Gruppe unvermittelt auf den Hinterkopf geschlagen worden. Dann sei ihm die Pizzatasche samt Inhalt entrissen worden. Die Gruppe flüchtete. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen.