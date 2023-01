Leipzig - Kein Neuer, dafür ordentlich Rotation: Ohne einen Transfer am chronisch hyperaktiven „Deadline Day“ will RB Leipzig in die restliche Spielzeit gehen. Ungeachtet des mehrwöchigen Ausfalls von Dani Olmo vertraut Trainer Marco Rose auf seine Spieler, muss aber behutsam mit den Kräften umgehen. Schon am Mittwoch im Pokal (18 Uhr/Sky) gegen die TSG Hoffenheim wird deshalb rotiert, unter anderem wechselt der Trainer im Tor und für Olmo rückt Emil Forsberg in die Mannschaft.

Trotzdem waren es bei Leipzig mehr als Gedankenspiele, den Ausfall von Olmo (Muskelfaserriss im Oberschenkel) durch eine Leihe zu kompensieren. Allerdings scheiterten die Ideen an der Umsetzbarkeit. Wir haben einige Optionen abgeklopft, es war aber nichts realisierbar. Wir haben entschieden, nichts mehr zu machen“, sagte Rose. Man sei zwar nicht breit aufgestellt, aber das wisse man.

Zu den Kandidaten machte Rose keine näheren Angaben - ein Gerücht verwies er aber entschieden in die Kategorie Hirngespinst. „Isco war für RB Leipzig nie in irgendeiner Form ein Thema“, sagte der 46-Jährige. Der TV-Sender Sky hatte berichtet, der Club würde sich ernsthaft mit dem früheren Spieler von Real Madrid befassen. Der wechselt nun allerdings zu Liga-Konkurrent Union Berlin.

Einen Langzeitverletzten durch einen Spieler mit kurzfristigem Vertrag zu ersetzen - damit haben sie in Leipzig in dieser Saison bereits Erfahrung gemacht. Als sich Kapitän Peter Gulacsi einen Kreuzbandriss zuzog, verpflichtete man Anfang Oktober den norwegischen Nationaltorhüter Örjan Nyland. Der überzeugte im Training und als Mensch, stand bisher aber nur in der Bundesliga gegen Leverkusen im Tor.

Das ändert sich am Mittwoch. Nyland erhielt von Rose eine Einsatzgarantie. „Er hat eine gute Vorbereitung gespielt, hat da sogar mehr gespielt als Janis Blaswich. Er hat in den Spielen überzeugt und war vom ersten Tag an top in die Gruppe integriert“, sagte Rose. Da Blaswich immer wieder Probleme mit der Wade hat, soll Nyland nun Spielpraxis sammeln.

Es dürfte nicht die einzige Änderung der Startelf im Vergleich zum 2:1 gegen den VfB Stuttgart am Freitag bleiben. In der Abwehr sind Lukas Klostermann, Marcel Halstenberg und Mohamed Simakan heiße Kandidaten auf einen Einsatz von Beginn an. Im Mittelfeld dürfte zudem Routinier Kevin Kampl zum Zug kommen, der zuletzt in der Liga gesperrt war.

Und im Angriff kommt Rose kaum an Yussuf Poulsen vorbei. Obwohl der dänische Nationalspieler keine einfache Zeit hinter sich hat. „Yussi hat nicht die Vorbereitung gespielt, die wir uns gewünscht haben“, sagte Rose. „Wir haben dann geredet und seit zwei Wochen macht er es richtig gut.“ Auf Schalke bewies es Poulsen mit einem Tor als Joker und der Pokal ist ohnehin sein Wettbewerb. In keinem anderen Wettbewerb ist der 28-Jährige so treffsicher, schoss in bisher 28 Spielen zwölf Tore und bereitete weitere 14 Treffer vor. In dieser Spielzeit kam Poulsen beim 4:0 gegen den Hamburger SV zum Einsatz und traf doppelt.