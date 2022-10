Pokal gegen HSV: Leipzig will die Müdigkeit wegsiegen

RB Leipzig bleibt im Drei-Tages-Rhythmus. Am Dienstag geht es im Pokal gegen den HSV weiter. Die Personaldecke wird dünner, die Müdigkeit größer. Da helfen nur Siege.

Leipzigs Timo Werner am Boden.

Leipzig - Die Belastung wird immer größer, die Personaldecke immer dünner: Mit dem sechsten Spiel binnen 18 Tagen will sich RB Leipzig am Dienstag (18.00 Uhr/Sky) gegen den Hamburger SV für das Achtelfinale des DFB-Pokals qualifizieren. Der Erfolg ist dabei für den Kopf fast wichtiger als für das Ansehen oder die Vereinskasse. „Wir belohnen uns mit Ergebnissen, das gibt Energie. Und wir reden nicht viel darüber, denn Müdigkeit beginnt im Kopf“, sagte Trainer Marco Rose am Montag über die Belastung.

Für Leipzig ist mit dem Spiel gegen den Zweitligisten im Programm vor der WM allerdings noch nicht einmal die Hälfte geschafft. Danach stehen noch sieben Spiele innerhalb von drei Wochen an. Bisher steckt die Mannschaft das bestens weg. Nach der Länderspielpause wurden vier der fünf Spiele gewonnen, einmal gab es ein Unentschieden. In der Champions League kann man sich aus eigener Kraft für das Achtelfinale qualifizieren, in der Bundesliga geht es nach oben.

Im Team sehe man das mittlerweile pragmatisch, sagte Rose nach einem Gespräch mit Abwehrchef Willi Orban. Der ungarische Nationalspieler hat in dieser Saison noch keine Minute verpasst und wird auch mangels Alternativen gegen den HSV in der Startelf stehen.

Für Timo Werner reicht es nicht. Der Nationalspieler fällt wie schon beim Sieg gegen Hertha BSC mit einem Infekt aus. Für die Offensive der Leipziger ein härterer Schlag, zumal Christopher Nkunku nach einer Operation an der rechten Hand ebenfalls nicht zur Verfügung stehen wird. Emil Forsberg ist ein Wackelkandidat, der Schwede klagt nach dem Hertha-Spiel über Adduktorenprobleme. Hier fällt die Entscheidung über einen Einsatz erst kurzfristig.

Rose setzt somit im Angriff auf den zuletzt starken André Silva und dürfte Yussuf Poulsen von Beginn an spielen lassen. In Sachen Tore schießen wird auch wieder die Abwehr ein Thema werden. „Zum Glück können unsere Defensivspieler das auch“, sagte Rose. Beim 3:2 gegen Hertha trafen Orban und Abdou Diallo. Die Leipziger Bank wird allerdings wie schon gegen die Berliner auch gegen Hamburg nicht vollständig besetzt sein. Alternativen sind rar.

Ein wenig Besserung ist immerhin in Sicht. Nkunku soll schon in Augsburg am Samstag wieder zur Verfügung stehen. Außerdem steht Dani Olmo nach seiner Knieverletzung vor der Rückkehr ins Mannschaftstraining. Der spanische Nationalspieler wird sehnlichst erwartet, um die von den vielen Einsätzen gestresste Offensive zu entlasten.

Trotz der Personalsorgen bleibt ein Sieg gegen den HSV Pflicht. Rose mahnte vorsichtshalber davor, sich vom Klassenunterschied zum HSV blenden zu lassen. „Der HSV ist kein klassischer Zweitligist. Sie waren kürzlich noch Tabellenführer, haben die wenigsten Gegentore in der Liga kassiert und spielen einen guten Fußball“, sagte der 46-Jährige. Er glaube nicht, dass er seiner Mannschaft sagen müsse, sie dürfe den Gegner nicht unterschätzen.