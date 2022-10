Polizei: 10.000 Menschen bei 40 Demos in Brandenburg

Potsdam - In Brandenburg haben nach Angaben der Polizei am Montag insgesamt 40 Demonstrationen zu den Themen Corona-Politik, Russland-Ukraine-Krieg und Klima- und Energie-Politik stattgefunden. An den Versammlungen beteiligten sich landesweit etwa 10.000 Menschen, wie das Polizeipräsidium des Landes Brandenburg am Dienstag mitteilte. Die meisten Menschen waren demnach in Cottbus und Frankfurt (Oder) auf der Straße: Dort zählte die Polizei jeweils 1200 Demonstranten.