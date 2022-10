Polizei-Aktion „Sicher durch den Harz“ legt Verstöße offen

Halberstadt - Bei einer Verkehrssicherheitsaktion im Harz hat die Polizei 50 Fahrzeuge kontrolliert und 16 Verstöße festgestellt. So sei unter anderem ein 17 Jahre alter Mopedfahrer am Samstag ohne Versicherungsschutz für sein Krad unterwegs gewesen, teilte die Polizei in Halberstadt mit. Ein Autofahrer, der mit schwerem Anhänger gestoppt wurde, hatte dafür nicht die nötige Fahrerlaubnis. Die Beamten leiteten jeweils Strafverfahren ein, die Männer durften ihre Fahrt nicht fortsetzen. Bei einem 26-jährigen Autofahrer schlug ein Drogenschnelltest an. Er muss den Angaben zufolge nun mit mindestens 500 Euro Bußgeld, zwei Punkten und einem Monat Fahrverbot rechnen.

Bei zusätzlichen Geschwindigkeitskontrollen im Oberharz ahndeten die Beamten 31 Verstöße bei 1119 gemessenen Fahrzeugen. Die höchste Überschreitung sei bei einem Autofahrer mit Tempo 111 festgestellt worden - bei erlaubten 70 Kilometer pro Stunde.

Mit der Aktion „Sicher durch den Harz“ soll insbesondere die Verkehrssicherheit für Motorradfahrer erhöht werden. An einem Infostand gab es Tipps für mehr Sicherheit beim Motorradfahren. Leuchtend gelbe Warnwesten wurden zur besseren Sichtbarkeit ausgeteilt, wie es hieß.