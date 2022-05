Polizei als tierischer Helfer: Autobahn wird für Ausflug von Gänse-Familie gesperrt

Sicherheit geht vor: Weil eine Familie von Nilgänsen über die Fahrbahn einer Autobahn in Baden-Württemberg watschelte, wurde diese kurzehand von der Polizei gesperrt.

Eimeldingen/dpa - Wegen des Ausflugs einer Nilgansfamilie hat die Polizei am Dienstag ein Stück Autobahn in Baden-Württemberg gesperrt - für eine Viertelstunde. Die Gansfamilie watschelte in aller Ruhe über die A98 bei Eimeldingen, wie das Polizeipräsidium Freiburg mitteilte.

Die A98 bei Eimeldingen wurde von der Polizei gesperrt. Foto: Polizeipräsidium Freiburg

Zwei Streifen waren ausgerückt, nachdem ein Autofahrer die Polizei über den Gänseausflug informiert hatte. Die Beamten sperrten die Autobahn und bugsierten die Nilgans-Eltern und ihre acht Küken von der Straße.