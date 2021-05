Polizei bringt ausgebüxtes Kind wieder mit Mutter zusammen

Ein Schild, auf dem „Polizei“ steht, hängt an einer Wache.

Lohne - Ein verirrtes Kleinkind haben Polizisten in Lohne (Kreis Vechta) wieder mit seiner Mutter zusammengebracht. Am Donnerstagmittag fiel der zweieinhalbjährige Junge mehreren Passanten auf, als er barfuß und ohne Jacke alleine in der Stadt unterwegs war. Einige Bürger hätten wärmende Kleidung zu Verfügung gestellt und sich auf die Suche nach den Eltern gemacht, teilte eine Polizeisprecherin mit.

Weil die Suche zunächst erfolglos blieb, wurde das Kind auf die Polizeistation gebracht, wo es sich zur Ablenkung seine Lieblingskindersendung ansehen durfte. Dort meldete sich dann auch die besorgte Mutter, die schon überall nach ihrem Kind gesucht hatte. Ihr sei ein schwerer Stein vom Herzen gefallen, als sie ihren Sohn wieder in die Arme nehmen konnte, hieß es.