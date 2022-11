Polizei durchsucht Wohnungen von mutmaßlichen Drogendealern

Chemnitz - Beamte der Chemnitzer Polizei sowie Spezialkräfte des Landeskriminalamtes haben in Chemnitz drei Wohnungen und zwei Garagen von mutmaßlichen Drogendealern durchsucht. Verletzt wurde niemand, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Bei der Durchsuchung in den Stadtteilen Gablenz und Sonnenberg am Mittwochmorgen wurden die 31 und 43 Jahre alten Verdächtigen angetroffen. Der 43-Jährige Hauptverdächtige wurde vorläufig festgenommen.

Die Beamten stellten 79 Gramm Crystal, 374 Gramm Marihuana, 9 Gramm Haschisch, 426 LSD-Trips, 71 Ecstasy-Pillen, 60 Gramm Kokain, Feinwaagen und Konsumutensilien sicher. Zudem fanden sie etwa 150.000 Euro Bargeld, eine Geldzählmaschine, eine Schreckschusswaffe, verbotene Pyrotechnik sowie mehrere Fahrräder und Werkzeuge, die vermutlich aus Einbruchsdiebstählen in Chemnitz stammen.

Der 41-Jährige sollte am Donnerstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, der über einen Haftbefehl entscheiden sollte. Kriminalisten hatten mehrere Wochen gegen die Männer ermittelt. Dabei hatte es Hinweise gegeben, denen zufolge sie vor allem des unerlaubten Handels mit synthetischen Drogen in nicht geringer Menge verdächtig waren. Daraufhin hatte das Amtsgericht Chemnitz die Durchsuchungsbeschlüsse erlassen.