Polizei entfernt Hanfplantage an der Autobahn

Erfurt - Die Thüringer Polizei hat am Freitag an der Autobahn 71 eine Hanfplantage entfernt. Beschäftigte der Autobahnmeisterei hatten die Pflanzen am Parkplatz Erfurter Becken entdeckt und die Polizei informiert. Bei der Suche vor Ort fanden die Beamten 18 zum Teil mannshohe Hanfpflanzen.

Die unbekannten Züchter hatten den Angaben zufolge viel Zeit und Mühe investiert und auf einer Lichtung unterschiedliche Sorten angepflanzt. In einem Rückhaltebecken fanden die Beamten eine Tauchpumpe samt Schlauch, mit der die Bewässerung der Pflanzen gewährleistet war. Zur Ernte muss der Züchter nun nicht mehr anreisen: Die Polizisten brachte die Pflanzen demnach zur Kripo nach Erfurt.