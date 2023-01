Halle - Die Polizei in Halle hat zwei jugendliche mutmaßliche Raubstraftäter hinter Gitter gebracht. Der zuständige Richter habe Untersuchungshaftbefehle gegen die 16 und 20 Jahre alten Männer erlassen, beide seien in eine Jugendanstalt gebracht worden, teilte die Polizei am Montag in Halle mit. Der 20 Jahre alte Tatverdächtige soll am Neujahrstag einem 12-Jährigen ein Mobiltelefon geraubt und ihn körperlich attackiert haben. Der 16-Jährige soll am Abend des 14. Januar aus einer Gruppe heraus einen 17-Jährigen um Wertgegenstände beraubt und ihn mit einem Messer bedroht haben. In Halle hat die Polizei eine eigene Ermittlungsgruppe gegründet, um der Jugendkriminalität beizukommen.