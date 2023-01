Polizei ermittelt nach Angriff mit Feuerwerksbatterie

Magdeburg - Nach einem Angriff mit einer Feuerwerksbatterie in der Silvesternacht in Magdeburg untersucht die Polizei die genaueren Umstände. Gegen Mitternacht waren am Hasselbachplatz Menschen mit Pyrotechnik beschossen worden. Die Polizei suche nach Zeugen und Geschädigten, die mögliche Hinweise zu eingetretenen Schäden, zum Tatablauf oder zu Tatverdächtigen geben könnten, sagte ein Sprecher am Mittwoch.

Es sei ein Hinweisportal eingerichtet worden, auf dem Fotos und Videos von der Tat hochgeladen werden können. Verletzt wurde bei dem Vorfall nach bisherigem Kenntnisstand niemand. Die Beamten ermitteln wegen versuchter Körperverletzung.