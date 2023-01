Polizei ermittelt wegen Übergriff auf 12-Jährige

Halle - In Halle soll ein bislang unbekannter Mann gegenüber einem 12 Jahre alten Mädchen übergriffig gewesen sein. Genaue Umstände zu der Tat, die sich am Montagmittag in der westlichen Neustadt ereignet haben soll, seien noch unklar, teile die Polizei am Mittwoch mit. Die Ermittlungen dauerten an. Hinweise auf ein Sexualdelikt gebe es momentan keine, hieß es. Weitere Angaben zu dem Fall machte die Polizei vorerst nicht.