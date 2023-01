Polizei fasst zwei gesuchte Straftäter

Hannover - Die Polizei hat im Hauptbahnhof in Hannover eine verurteilte Straftäterin und einen geflohenen Straftäter verhaftet. Zivilfahnder kontrollierten am Montag zunächst eine 28-Jährige und stellten fest, dass gegen die Frau seit zehn Tagen ein Haftbefehl vorlag, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die 28-Jährige war wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe von 1200 Euro verurteilt worden, die sie nicht zahlen konnte. Sie muss nun für 120 Tage ins Gefängnis. Zudem entdeckten die Beamten eine geringe Menge Kokain bei der Frau, auf die nun noch ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zukommt.

Rund eine Stunde später überprüften die Einsatzkräfte einen 55-Jährigen. Es stellte sich heraus, dass der Mann zur Festnahme ausgeschrieben war. Er muss sich laut Polizei regelmäßig zu Untersuchungen im Maßregelvollzug einer Klinik melden und war dort nicht erschienen. Zuvor hatte er wegen verschiedener Straftaten im Gefängnis gesessen. Die Beamten verhafteten den 55-Jährigen und brachten ihn zurück in den Maßregelvollzug.