Hildesheim - Wuchtiger Fund am Straßenrand: Die Polizei in Alfeld bei Hildesheim hat an einer Landstraße eine große Schildkröte gefunden. Sie wurde zunächst einer Tierstation übergeben. Das Kriechtier, vermutlich eine Landschildkröte, ist etwa 50 Zentimeter lang und wiegt schätzungsweise 20 Kilogramm, wie die Polizei am Dienstagabend mitteilte. Zeugen oder der Besitzer werden gebeten, sich bei der Polizei in Alfeld zu melden.