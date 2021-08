Polizei findet Cannabis-Anpflanzung in Hoyerswerda

Hoyerswerda (dpa/sn) - Nach einem Zeugenhinweis hat die Polizei in Hoyerswerda (Landkreis Bautzen) eine kleine Cannabis-Anpflanzung entdeckt. Der Zeuge hatte sich am Mittwochnachmittag bei der Polizei gemeldet und geschildert, dass er zwei Männer an einer vermeintlichen Plantage gesehen hatte, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. An der beschriebenen Stelle in einem Waldstück entdeckten die Beamten zwölf Pflanzen und stellten diese sicher. Da die Polizei vor Ort niemanden antraf, hat sie Ermittlungen wegen der illegalen Anpflanzungen aufgenommen.