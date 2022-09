Polizei geht gegen Clankriminalität vor: Vier Kontrollen

Berlin - Um gegen Clankriminalität vorzugehen, haben Einsatzkräfte der Polizei und des Zolls gemeinsam mit dem Finanzamt Läden in Prenzlauer Berg, Lichtenberg und Hellersdorf kontrolliert. Nach Angaben der Polizei wurden zwei Bars in der Landsberger Allee, ein Laden für Cannabis-Zubehör in der Danzingerstraße sowie eine weitere Lokalität am Cecilienplatz genauer unter die Lupe genommen. Demnach konnten die Beamten vier illegale Glücksspielautomaten sowie Drogen und Waffen sicherstellen. Der Einsatz dauerte von Freitagabend 20.30 Uhr bis Samstagmorgen um 2.00 Uhr. Die „B.Z.“ hatte zuvor darüber berichtet.